Hatay'da kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangın çıkardı

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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangına yol açtı.

Sabah saatlerinde Kapısuyu Mahallesi'nde yaşanan olayda, elektrik direğindeki kablo henüz bilinmeyen nedenle koparak kamışlık alana düştü. Enerji yüklü olan tellerde oluşan kıvılcımlar sonrası çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın kısa süre sonra büyümeden söndürdü.

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