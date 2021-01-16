Hatay’da kumar oynarken yakalananlara 30 bin 963 lira para ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kapalı alanda korona virüs tedbirlerini ihlal ederek bir evin salonunda yuvarlak masa etrafında kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 30 bin 963 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürsel Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında ikametin salon kısmında bulunan yuvarlak masa etrafında 7 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Şahısların, yapılan kimlik sorgulamalarında bir şahsın silahla tehdit suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. 5 şahsa kumar oynamaktan kişi başı bin 336 lira olmak üzere toplam 6 bin 680 lira, kumar oynanan odada bulunan 7 şahsa korona virüs tedbirleri kapsamında kişi başı 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 12 şahsa 30 bin 963 lira ceza uygulandı.

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