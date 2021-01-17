İskenderun´da sağanak hayatı olumsuz etkiledi



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı dereler taştı, evleri su bastı.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Avcılar ve Konacık Mahallelerinde caddelerde su taşkınlığı yaşandı, bazı evleri de su bastı. Sağanak yağış sonucu bazı dereler de taştı. Su basan evlerin eşyası kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle cadde ve evlerdeki sular tahliye edildi. Zilli Çayı üzerindeki balıkçı tekneleri de savruldu. Tekneleri zarar gören balıkçılar, teknelerini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Sabah saatlerinde sağanağın durmasının ardından vatandaşlar, belediye ekiplerinin de yardımıyla yaralarını sardı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-01-17 12:08:38



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