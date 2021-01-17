Hatay’da sağanak balıkçı teknelerine zarar verdi

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Zilli Çayı'nda demirli bulunan balıkçı tekneleri zarar gördü.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne zarar gördü, balıkçılar teknelerini kurtarmak için yoğun çaba harcadılar.

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