Hatayspor, Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden A. Hatayspor, Mirkan Aydın ile yollarını ayırdığını açıkladı.

A. Hatayspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, öte yandan teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosundaki bazı futbolcularla yollarını ayırıyor. Bordobeyazlı ekip, 33 yaşındaki Mirkan Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

A. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Tecrübeli futbolcumuz Mirkan Aydın ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Mirkan Aydın'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli forvet, bu sezon ligde A. Hatayspor forması ile 8 maçta 87 dakika süre alabildi. Bu sürede takımına 1 gol katkısında bulundu.

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