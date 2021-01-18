Hatay merkezli torbacı operasyonu: 13 gözaltı

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Hatay merkezli, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri tarafından Hatay ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde sattığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 4 kilo esrar maddesi, 500 gram metamfetamin maddesi, 20 adet sentetik hap, 2 adet tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullandırma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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