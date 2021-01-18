Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Erzin ilçesinde yağmurun ardından seviyesinin yükseldiği derede mahsur kalan anne ve yavru köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İsalı Mahallesinden geçen derede mahsur kalan anne köpek ve yavrularını bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirip yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan köpeği ve yavrularını bulundukları yerden kurtardı.

Ekipler tarafından karınları doyurulan köpeklerin bakımları yine itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.