Uzm. Dr. Dablan: "Pandemi döneminde D vitamini takviyesi yapılmalı"

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevcan Dablan, pandemi döneminde bebek ve çocukların doktor kontrolünde D vitamini takviyesi alması gerektiğini belirtti.

D Vitamini eksikliğinin nedenleri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Sevcan Dablan, “Pandemiden dolayı okulların tatil olması ve çocukların evde vakit geçirmesi nedeniyle, D vitamini eksikliği çocuklarda daha sık görülmeye başladı. D vitamini, yediğimiz yiyeceklerdeki kalsiyumun, vücudumuzun yararlanmasını sağlayan vitamindir. Çocukların sağlıklı büyümeleri, özellikle genetik boya ulaşmaları için gereklidir. D vitamini eksikliğiyle, kas güçsüzlüğü, bacak ağrıları, büyüme geriliği, diş çıkarmada gecikme, bıngıldağın geç kapanması, huzursuzluk, uykusuzluk, aşırı terleme, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu, ağır yetmezliklerde kemiklerde kırılma, kalp yetmezliği görülebilir. D vitamini eksikliği; koyu tenli olanlarda, erken doğanlarda, güneşe çıkmayanlarda, hava kirliliğinde, pandemiden dolayı zamanını evde geçiren çocuklarda daha sık görülmektedir” dedi.

Bebek ve çocukların, mutlaka D vitamini desteği almaları gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Dablan, “En önemli D vitamini kaynağımız güneştir. Ayrıca karaciğer, süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, balık (somon) önemli D vitamini kaynaklarıdır. D vitamini eksikliğini saptamak için kan testleri yapılır. Eksikliğe göre de D vitamini dozu ayarlanır” açıklamasında bulundu.

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