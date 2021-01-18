Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Süper Lig’in 20. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antakya Atatürk Stadı’nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir buçuk saat süren idmanda Denizlispor maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Bordobeyazlı ekip, Yeni Malatyaspor ile 20 Ocak Çarşamba günü saat 16.00’da Antakya Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.