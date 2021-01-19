Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, ilçeye bağlı Turfanda Mahallesinde 1 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini aldı. M.D. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda 100 gram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.