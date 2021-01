Hatay’da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etmesinin çok önemli olduğunu belirtti

Hatay’da son günlerdeki yağışlar, ürünlerin ilk sulamasını gerçekleştirdi ve tam anlamıyla yeterli görünmese de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Uzun zamandır yaşanan kuraklık sebebiyle su sıkıntısı çekilirken, Hatay’da son günlerde aşırı yağışların yaşanması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışlar ile birlikte ürünlerin de böylelikle ilk sulaması gerçekleşti. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Amik Ovası bölgesinde yapılması planlanan yer altı barajının bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bütün dünyanın yeni probleminin Covid19’dan sonra iklim değişikliği ve kuraklık sorunu olduğunu ifade eden Okay, "İş artık evlerdeki sudan ziyade tarımsal sulamadaki kuraklığa döndü. Bu da ciddi bir tehlike. Çünkü kullanılan suyun yüzde 77’si tarım sektöründe kullanılıyor. Son 34 gündür güzel yağışlar almaya başladık, tabi ki çok faydalı, buğdaylar için ilk sulama yerine geçti. Yeterli değildir. Çözümü iki şekildedir, birincisi takdiri ilahi, ikincisi devletimizin sulama ile ilgili ciddi yaptırımlar ve çalışmalar yapmalı. Bunun sevindirici tarafı, Tarım Bakanlığımız 2021 yılını sulama ile ilgili projeler geliştirerek bir atak yaptı. Bu iyi ve önemli bir olay. Havaalanı bölgesinde bulunan ovamızda kışın ciddi taşkınlar yaşanır. Şu anda kuraklık ve su sıkıntısı olduğu için, ciddi anlamda bir taşkın yaşamadık. Ama ilerleyen yıllar için yapılması planlanan yer altı barajının bir an önce faaliyete geçirilmesi, kışın su tutması, yazın ise yer altı kaynaklarının o suyun beslemesi ön görülüyor. Bizler için sevindirici bir haber" dedi.

Üç barajdaki çalışmaların bitme aşamasında olduğunu belirten Okay, "Bunun iki tanesi Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajı, ovanın kaderini değiştirecek yatırımlar. Orada da beklentimiz Reyhanlı ve Tahtaköprü barajları bittikten sonra dağıtım şebekesinin yapılması ve çiftçinin kullanımına verilmesi en büyük beklentimizdir" diye konuştu.

