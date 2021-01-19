Hatay’da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Hatay’da örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti yapan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan planlı istihbarat faaliyeti sonucunda, M.K., A.Y., Z.D., M.Ş., Y.T., M.H., H.D., M.E., M.A., M.Ö. ve O.G. isimli toplam 11 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

AntakyaAltınözü ilçeleri ile AntalyaAlanya ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin tespit edilen adreslerinde yapılan arama neticesinde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, 253 gram kubar esrar ve 15 gram toz esrar maddesi ile 26 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Şüphelilerden M.K., A.Y., Z.D., M.Ş., Y.T., ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.H., H.D., M.E., M.A., M.Ö. ve O.G. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.