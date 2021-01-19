Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde iskelede yürürken ayağı kayıp denize düşen Dilek Karaca (47), Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atatürk Anıtı arkasındaki iskelede yürüyüş yapan Dilek Karaca, ayağı kayıp denize düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine botla kıyıya yanaşan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, denizde çırpınan Karaca'yı kurtardıktan sonra balıkçı barınağına götürerek karaya çıkardı. Üşüdüğü gözlenen Dilek Karaca, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-01-19 13:57:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.