Hatay Büyükşehir Belediyespor - Adana Basketbol: 79 - 53

İzzet NAZLI / HATAY (DHA) -
SALON: Antakya
HAKEMLER: Thomas Kerisit (xx), Kresimir Katic (xx), Tomi Panov (xx)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jordin Canada (xxx) 17, İdil Türk (xx) 2, Kübra İmren Siyahdemir (xx) 6, Derin Yaya (xx), Özge Yavaş (xxx) 11, Gizem Başaran (xx) 9, Alexis Prince (xxx) 24, Hind Ben Abdelkader (xx), Astou Ndour (xxx) 10.
ADANA BASKETBOL: Raushan Gültekin (xx) 2, Nathalie Fontaine (xxx) 11, Ezgi Manlacı (xxx) 4, Ladin Özel (xxx) 5, Öykü Taşkın (xx) 6, Gülfer Tokatlı (xx) 1, Shaqwedia Wallace (xxx) 14, İlknur Yıldızhan (xx) 10.
1'İNCİ PERİYOT: 17 12
İLK YARI: 38 25
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61 37
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk müsabakasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol ile karşılaştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibini 79 53´lük skorla mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-01-19 17:47:41
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