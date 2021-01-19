Spartak Moskova-CEKK Cegled : 78 - 61

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İzzet NAZLI / HATAY (DHA) -

SALON: Antakya

HAKEMLER: Mila Cavara (xx), Ori Shalhavi (xx), Suzana Vujicic (xx)

SPARTAK MOSKOVA: Severa Nuritdinova (xxx) 6, Ksenia Sharova (xx), Anastasiia Kamarova (xxx) 12, Polina Fedorova (xx) 5, Dria Repnikova (xxx) 11, Anastasiia Zotkina (xx) 3, Peyton Williams (xxx) 13, Daria Lgnatova (xxx) 17, Kseniia Levchenko (xxx) 11.

CEKK CEGLED: Anges Gorjanacz (xx) 3, Tinara Nicole Moore (xxx) 14, Mariona Ortiz (xxx) 13, Bettina Bozoki (xxx) 16, Aikaterina Sotiriou (xx) 12, Cintia Kobolak (xx) 2, Nora Rujak (xxx), Lachelle Mcbryde (xx), Luca Revesz (xx) 1.

1'İNCİ PERİYOT: 25 14

İLK YARI: 44 30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55 46

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk müsabakalarında, Rusya ekibi Spartak Moskova, Macaristan ekibi Cekk Cegled ile karşılaştı. Spartak Moskova, rakibini 78-61´lik skorla mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-01-19 20:53:14



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