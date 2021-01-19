Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 20. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Atatürk Stadı’nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 45 dakika süren idmanda futbolcular 5’e 2 top kapma, hava topu ve şut çalışması yaptı.

Hatayspor takımı, otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bordobeyazlı ekip, Yeni Malatyaspor ile yarın saat 16.00’da Antakya Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.

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