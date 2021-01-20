Koronavirüsü yenen başhekim, aşı olanlardan da tedbiri elden bırakmamalarını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsü yenen başhekim, aşı olanlardan da tedbiri elden bırakmamalarını istedi

DHA

Koronavirüsü yenen başhekim, aşı olanlardan da tedbiri elden bırakmamalarını istedi


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde nefes almanın bile ne kadar kıymetli olduğunu anladığını ifade etti. Aşı olanların da bir süre sonra tekrar hastalığa yakalanma riski bulunduğunu belirten Dr. Bayrakçıoğlu, rehavete kapılıp tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu (53), çeşitli semptomlar yaşayınca 17 Aralık günü koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan 4 çocuk babası Dr. Bayrakçıoğlu, ateşinin yükselmesi üzerine hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden Dr. Bayrakçıoğlu´nun 3 Ocak günü yaptırdığı testi negatif çıktı ve taburcu oldu. 4 Ocak´ta yeniden görevine başlayan Bayrakçıoğlu, vatandaşlara uyarılarda bulundu
Tedavi sürecinde önerilere uyduğunu belirten Başhekim Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu, "Önerilere dikkatle uydum, özellikle de istirahat ve hareket kısıtlamasını eksiksiz devam ettirdim. Tedavim süresince bağışıklık direncini yükseltecek tüm vitamin ve gıdaları alarak, doktor arkadaşlarımızın önerilerini eksiksiz olarak uyguladım" dedi.
'TOPLU ORTAMLAR, VAKALARI ARTTIRIR'
Vakaların tüm yurtta azaldığını, eski günlere dönmemek için kurallara hassasiyetle uyulması gerektiğinin altını çizen Dr. Bayrakçıoğlu, "Toplu ortamlarda bulunmalar, vakaların ve ağır hasta sayısının artmasına sebep olur. Bu tür uygulamalar yapılması maalesef vakalarda arttırıcı rol oynadı. Biz kesinlikle bu tür etkinliklerin aşılamalar bittiğinde bile vatandaşlarımız tarafından yapılmamasını öneriyoruz" diye konuştu.
'HASTALIĞA YAKALANMAMA GARANTİSİ YOK'
Koronavirüsün çok farklı ve ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirten Dr. Bayrakçıoğlu, şunları söyledi:
"Bu rahatsızlık boyunca nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Bu hastalık her bireyde farklı seyredebiliyor. Çok ağır da seyredebiliyor, çok hafif de seyredebiliyor. Bu süreçte ilaçların eksiksiz kullanılması, istirahat ve önerilerin tamamen uygulanması şart. Bu süreç sonunda hasta olan kişilerin tekrar aynı hastalığa yakalanmama garantisi yok. Bu hastalığı geçiren veya geçirmeyen insanların, hasta olup aşı uygulanmış olsa bile maske ve mesafe kurallarını eksiksiz uygulaması gerekiyor"
'AŞI OLANLAR, HASTALIĞA TEKRAR YAKALANABİLİR'
Günlük hayatta ve sosyal medyada vatandaşlar arasında yayılan "Aşı olduktan sonra hastalık bulaşmıyor" söylentileriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Dr. Bayrakçıoğlu, şöyle devam etti:
"Hastalığı geçiren biri, hastalığı geçirmiş olsa bile belli bir müddet sonra tekrar bu hastalığa yakalanabiliyor. Bu şu demek oluyor, aşı yapılmış birinin tekrar hastalığa yakalanmama garantisi yok. Evet aşı veya hastalık vücutta antikor oluşturuyor. Vücut koruyucu sistemleri harekete geçiriyor. Ancak bu tekrar hasta olmayacağı garantisini kişiye vermiyor. O yüzden vatandaşlar aşı yapılmış bile olsa, hastalık geçirmiş bile olsa kendini bırakmamalı, tedbirlere, özellikle de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özenle dikkat edilmeli. Tüm vatandaşlarımızdan bu tavsiyelere mutlak surette uyulmasını hassasiyetle istiyoruz" DHA-Sağlık Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-01-20 09:26:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını ...
Spartak Moskova-CEKK Cegled : 78 - 61
YEREL HABERLER Spartak Moskova-CEKK Cegled : 78 - 61
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Adana Basketbol: 79 - 53
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyespor - Adana Basketbol: 79 - ...
Ameliyat olamazsa ayağını kaybedecek
YEREL HABERLER Ameliyat olamazsa ayağını kaybedecek
Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
Hatay’da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 75 bin 544 lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 75 bin 544 lira ...
Hatay’da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etmesinin çok önemli olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Hatay’da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü Antakya ...
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Evde kumar oynayan 16 kişiye 75 bin 544 TL ceza
YEREL HABERLER Evde kumar oynayan 16 kişiye 75 bin 544 TL ceza
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını ...
Hatay'da jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu
Zeytin bahçesinde bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor
YEREL HABERLER Zeytin bahçesinde bulduğu yavru tavşanı biberonla ...
Uzm. Dr. Dablan: "Pandemi döneminde D vitamini takviyesi yapılmalı"
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Dablan: "Pandemi döneminde D vitamini ...
Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı
Amanoslarda teleferikli defne yaprağı hasadı Hatay’da teröristlerden temizlenen Amanos Dağlarında hasat edilen defne yaprağı teleferik sistemiyle indirilerek ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Amanoslarda teleferikli defne yaprağı hasadı Hatay’da ...
Çalışkan: "Arz fazlalığı yumurta fiyatlarındaki artışa sebep oldu" Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalışkan, ihracat açığından yüzde 50’ye varan oranda bir düşüş yaşandığını belirtti
YEREL HABERLER Çalışkan: "Arz fazlalığı yumurta fiyatlarındaki ...
Hatay merkezli torbacı operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay merkezli torbacı operasyonu: 13 gözaltı