Koronavirüsü yenen başhekim, aşı olanlardan da tedbiri elden bırakmamalarını istedi



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde nefes almanın bile ne kadar kıymetli olduğunu anladığını ifade etti. Aşı olanların da bir süre sonra tekrar hastalığa yakalanma riski bulunduğunu belirten Dr. Bayrakçıoğlu, rehavete kapılıp tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu (53), çeşitli semptomlar yaşayınca 17 Aralık günü koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan 4 çocuk babası Dr. Bayrakçıoğlu, ateşinin yükselmesi üzerine hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden Dr. Bayrakçıoğlu´nun 3 Ocak günü yaptırdığı testi negatif çıktı ve taburcu oldu. 4 Ocak´ta yeniden görevine başlayan Bayrakçıoğlu, vatandaşlara uyarılarda bulundu

Tedavi sürecinde önerilere uyduğunu belirten Başhekim Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu, "Önerilere dikkatle uydum, özellikle de istirahat ve hareket kısıtlamasını eksiksiz devam ettirdim. Tedavim süresince bağışıklık direncini yükseltecek tüm vitamin ve gıdaları alarak, doktor arkadaşlarımızın önerilerini eksiksiz olarak uyguladım" dedi.

'TOPLU ORTAMLAR, VAKALARI ARTTIRIR'

Vakaların tüm yurtta azaldığını, eski günlere dönmemek için kurallara hassasiyetle uyulması gerektiğinin altını çizen Dr. Bayrakçıoğlu, "Toplu ortamlarda bulunmalar, vakaların ve ağır hasta sayısının artmasına sebep olur. Bu tür uygulamalar yapılması maalesef vakalarda arttırıcı rol oynadı. Biz kesinlikle bu tür etkinliklerin aşılamalar bittiğinde bile vatandaşlarımız tarafından yapılmamasını öneriyoruz" diye konuştu.

'HASTALIĞA YAKALANMAMA GARANTİSİ YOK'

Koronavirüsün çok farklı ve ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirten Dr. Bayrakçıoğlu, şunları söyledi:

"Bu rahatsızlık boyunca nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Bu hastalık her bireyde farklı seyredebiliyor. Çok ağır da seyredebiliyor, çok hafif de seyredebiliyor. Bu süreçte ilaçların eksiksiz kullanılması, istirahat ve önerilerin tamamen uygulanması şart. Bu süreç sonunda hasta olan kişilerin tekrar aynı hastalığa yakalanmama garantisi yok. Bu hastalığı geçiren veya geçirmeyen insanların, hasta olup aşı uygulanmış olsa bile maske ve mesafe kurallarını eksiksiz uygulaması gerekiyor"

'AŞI OLANLAR, HASTALIĞA TEKRAR YAKALANABİLİR'

Günlük hayatta ve sosyal medyada vatandaşlar arasında yayılan "Aşı olduktan sonra hastalık bulaşmıyor" söylentileriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Dr. Bayrakçıoğlu, şöyle devam etti:

"Hastalığı geçiren biri, hastalığı geçirmiş olsa bile belli bir müddet sonra tekrar bu hastalığa yakalanabiliyor. Bu şu demek oluyor, aşı yapılmış birinin tekrar hastalığa yakalanmama garantisi yok. Evet aşı veya hastalık vücutta antikor oluşturuyor. Vücut koruyucu sistemleri harekete geçiriyor. Ancak bu tekrar hasta olmayacağı garantisini kişiye vermiyor. O yüzden vatandaşlar aşı yapılmış bile olsa, hastalık geçirmiş bile olsa kendini bırakmamalı, tedbirlere, özellikle de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özenle dikkat edilmeli. Tüm vatandaşlarımızdan bu tavsiyelere mutlak surette uyulmasını hassasiyetle istiyoruz" DHA-Sağlık Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-01-20 09:26:47



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