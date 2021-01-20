Bağ evinde kumar oynarken yakalandılar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir bağ evinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 9 kişi ve mekan sahibine 16 bin 294 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallede bahçelik alanda bulunan bağ evinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan denetimde iki katlı ruhsatsız bağ evinde masa, sandalye, iskambil kağıtları, isim ve puan yazılı listeler, poker masası, çeşitli kumar oyunlarında kullanılan oyun pulları ele geçirildi.

Ruhsatsız yapıyı işletme haline getirdiği tespit edilen şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, içeride bulunan 9 şahsa Kabahatler Kanununun 34. maddesi kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplamda 16 bin 294 lira idari para cezası uygulandı.

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