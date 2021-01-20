İskenderun’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir ikamete ahlak polislerince yapılan baskında fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince fuhuş olaylarının önlenmesi için yapılan çalışmalarda Çay Mahallesi 89 Sokak'ta bulunan ikamete yaptıkları baskında içeride bulunan S.E., S.G., L.O., M. B. isimli şahısların ‘fuhuş’ yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar karakola götürüldü. S.E. isimli kadına fuhuşa aracılık ve yer temin etmekten diğer üç şahsa ise fuhuş yapmaktan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.