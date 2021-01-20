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Süper Lig’in 20. haftasında A. Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı. İlk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan Aabid’in ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

22. dakikada Boupendza, ceza sahası dışından hafif sağ çaprazdan sert ve düzgün vurdu, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

36. dakikada sol kanattan ceza sahasına ortalanan topa arka direkte Youssuf kafayı vurdu, çizgi üzerindeki Mesut Çaytemel son anda dokunarak golü önledi.

42. dakikada Mesut Çaytemel ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Ertaç son anda topu çelmeyi başardı.



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Hakan Yemişken xx

Hatayspor: Akın Alkan xx, Mesut Çaytemel xxx, Pablo Santos xx, Isaac Sackey xx, Strahil Popov xxx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx, Boupendza xxx, Adama Traore xx, David Akintole xx Mame Diouf xx

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Katranis, Soner Örnek, Selim Ilgaz, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Joseph Akomadi, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Karim Hafez xxx, Teenage Hadebe xx, Wallace xx, Issam Chebake xxx, Youssouf Ndayishimiye xx, Afriyie Acquah xx, Adem Büyük xxx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Zeki Yavru xx, Umut Bulut x

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, Doğukan Emeksiz, Ahmed Ildız, Erkan Kaş, Erşan Yaşa, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topallı

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı kartlar: Afriyie Acquah, Teenage Hadebe (Yeni Malatyaspor)

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