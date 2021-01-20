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Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından


İzzet NAZLI / HATAY,(DHA)Süper Lig´in 20'nci haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor´a 2 -1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.ÖMER ERDOĞAN: SAHADA DAHA ÖNCE İZLEDİĞİMİZ, BİLDİĞİMİZ BİR TAKIM YOKTU
Kötü bir maç olduğunu ve pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Kötü bir maç oldu. Maçın ilk yarısını istediğimiz gibi geçirmedik, pozisyon üretmede sıkıntı yaşadık. Rakibe de gerçi pozisyon vermedik. Sahada iki tane kötü takım vardı. Duran toptan yediğimiz golle geriye düştük. Tam hamle yapacaktık, oyuncu değişiklikleriyle, şansız bir penaltı pozisyonu ile de geriye düştük, 2-0. Ondan sonra oyuncular reaksiyon gösterdi, 2-1´i bulduk. Son dakikalarda, karambollerden pozisyonlara girmeye çalıştık. İki tane pozisyon bulduk ama daha önce bildiğimiz, izlediğimiz bir takım yoktu bugün sahada" dedi."HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"
Sahadaki iki takımın da kötü oynadığını ve hakemlerin de maçı iyi yönetmediğini belirten Erdoğan, "Çalışacağız, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kötü iki takıma, kötü hakem triyosu da ayak uydurdu, bana göre iyi bir maç yönetmediler. Her şeyi çok hakeme bağlamak istemiyorum gerçi de, biz kendimizde hataları bulmamız lazım. Pazar günü önemli bir maçımız var, Gaziantep´te. İnşallah burada kaybettiğimiz puanları, orada telafi ederiz" ifadelerini kullandı.HAMZA HAMZAOĞLU: NASIL OYNAMAMIZ GEREKİYORSA ÖYLE OYNADIK
Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün iyi bir takıma karşı, zorlu bir maç oynadık. Öncelikle Hatayspor´u bugüne kadar ortaya koydukları performans için tebrik ediyorum, Ömer hocayı tebrik ediyorum. Diliyorum ki, inşallah bundan sonra da bu doğru adımlarını atmaya devam ederler, başarılı olmaya devam ederler.  Bize gelince, biz bugün maçın son 10 dakikasına kadar nasıl oynamamız gerekiyorsa her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyorum. Golleri bulduk, oyun kontrollerimizi elimizde tuttuk, rakibi kalemizi çok fazla yaklaştırmadık. Ama son 10 dakikada yediğimiz golden sonra Hatayspor´un baskıları arttı ve biz de bu baskılara cevap veremedik. Son 10 dakikada biraz sıkıntı yaşadık. Ama bu maçlar kolay olmuyor, kolay kazanılmıyor artık ligdeki her maç çok zor. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum ortaya koydukları mücadeleden dolayı. Hatayspor´a da başarılar diliyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ömer Erdoğan´ın açıklamaları
-Hamza Hamzaoğlu´nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-01-20 19:32:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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