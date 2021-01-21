Yıldırım düşen minarenin alemi koptu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu cami minaresinin alemi koptu.



Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ulaşli Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minarenin alemi hasar gördü. Caminin minaresinden kopan parçalar ise etrafa saçıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.