Yumurtada üretim düşünce fiyatlar arttı



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)KORONAVİRÜS salgınının etkileriyle yumurtada üretimin düşmesi, buna karşılık iç talebin artması fiyatlarda artışa yol açtı. Hatay´da bölgenin en büyük tavuk ve yumurta üretim tesisi işletmecisi Necmettin Çalışkan, koronavirüsle birlikte yumurta ihracatının da düştüğünü söyledi.

Hatay´da koronavirüs sürecinde daha çok evde zaman geçiren vatandaşlar, sağlıklı beslenmek için yumurta tüketimine ağırlık vermeye başladı. Ancak bu dönemde yumurta ihracatında yaklaşık yüzde 50 azalmanın olması ve üretimin de düşmesi, artan iç talebe yetişmekte yeterli olmadı. Talebin artıp, üretimin azalması, yumurta fiyatlarında rekor artışa neden oldu. Bölgenin en büyük tavuk ve yumurta üretim tesisi işletmecisi Necmettin Çalışkan, "Yumurta az üretilmeye başlandı, market reyonlarında ciddi anlamda ürün krizi ile karşı karşıyayız. Bugün pek çok markette, yeteri kadar ürün tedarik edilememiş durumdadır" dedi. Çalışkan, 6 ay önce 60 kuruşa satılan toptan yumurta fiyatının 85 kuruşa yükseldiğini belirtti.

Kuraklık, koronavirüs salgını, maliyetlerin artışı ve sektördeki daralma gibi nedenlerin yumurta fiyatlarındaki artışa etki ettiğini aktaran Çalışkan, "Bugün, dünyanın tüm noktalarında insanların en önemli besin kaynağı tavuğun yumurtasıdır. Bu açından da yumurtanın değeri her geçen gün artmaktadır. İnsanlar yumurtanın sağlığımız açısından, besin açısından daha iyi kavramaktadır. Bugün ülkemizde yumurta fiyatlarında bir artış söz konusu olmuştur" dedi.

Koronavirüs salgını ile birlikte ihracatın, büyük ölçüde sekteye uğradığını söyleyen Çalışkan, şunları söyledi:

"Ülkemiz, tarımsal ürünler açısından önemli bir üretim merkezidir. Özellikle tavukçuluk sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkelerden birisidir, ciddi anlamda söz sahibidir ve pek çok ülkeye ihracat yapmaktadır. Özellikle 2020 yılı koronavirüs ile birlikte, gerçekten ülkemizde tavukçuluk sektörü açısından ciddi bir krizin yaşandığı yıl oldu. Bunu değişik sebeplere bağlamak mümkün ancak koronavirüs temel nedendir. 2019 ile 2020 yılı kıyaslandığı takdirde, tüketiciler ve vatandaşların zannettiği gibi aşırı bir ihracat yapıldığı için ürün daralması söz konusu değildir. Tersine 2020 yılında ihracat, 2019´a göre yüzde 50 civarında azalmıştır. Uçuşların durdurulması, sınır kapılarının kapatılması, geçişlerin kısıtlamaya tabi olması, hedef ülkelerde korona krizlerinin yaşanması tüm bunlar bir şekilde bir bu krize neden olmuştur."

'ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT DOĞDU'

Türkiye´nin son dönemde ihracat fırsatı yakaladığını belirten Çalışkan, "Avrupa´nın pek çok ülkesinde, kuş gribi vakaları görülmektedir. İran da görülmüştür, bu nedenle de bu ülkelerden ihraç edilen ülkelere aslında ülkemiz ihraç edebilir. Bu da değerlendirmek için önemli bir fırsattır, önümüzdeki dönemde bunun gerçekleşeceğini umuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-01-22 09:32:43



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