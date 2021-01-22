Yumurtada üretim düşünce fiyatlar arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yumurtada üretim düşünce fiyatlar arttı

DHA

Yumurtada üretim düşünce fiyatlar arttı


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)KORONAVİRÜS salgınının etkileriyle yumurtada üretimin düşmesi, buna karşılık iç talebin artması fiyatlarda artışa yol açtı. Hatay´da bölgenin en büyük tavuk ve yumurta üretim tesisi işletmecisi Necmettin Çalışkan, koronavirüsle birlikte yumurta ihracatının da düştüğünü söyledi.
Hatay´da koronavirüs sürecinde daha çok evde zaman geçiren vatandaşlar, sağlıklı beslenmek için yumurta tüketimine ağırlık vermeye başladı. Ancak bu dönemde yumurta ihracatında yaklaşık yüzde 50 azalmanın olması ve üretimin de düşmesi, artan iç talebe yetişmekte yeterli olmadı. Talebin artıp, üretimin azalması, yumurta fiyatlarında rekor artışa neden oldu. Bölgenin en büyük tavuk ve yumurta üretim tesisi işletmecisi Necmettin Çalışkan, "Yumurta az üretilmeye başlandı, market reyonlarında ciddi anlamda ürün krizi ile karşı karşıyayız. Bugün pek çok markette, yeteri kadar ürün tedarik edilememiş durumdadır" dedi. Çalışkan, 6 ay önce 60 kuruşa satılan toptan yumurta fiyatının 85 kuruşa yükseldiğini belirtti.
Kuraklık, koronavirüs salgını, maliyetlerin artışı ve sektördeki daralma gibi nedenlerin yumurta fiyatlarındaki artışa etki ettiğini aktaran Çalışkan, "Bugün, dünyanın tüm noktalarında insanların en önemli besin kaynağı tavuğun yumurtasıdır. Bu açından da yumurtanın değeri her geçen gün artmaktadır. İnsanlar yumurtanın sağlığımız açısından, besin açısından daha iyi kavramaktadır. Bugün ülkemizde yumurta fiyatlarında bir artış söz konusu olmuştur" dedi.
Koronavirüs salgını ile birlikte ihracatın, büyük ölçüde sekteye uğradığını söyleyen Çalışkan, şunları söyledi:
"Ülkemiz, tarımsal ürünler açısından önemli bir üretim merkezidir. Özellikle tavukçuluk sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkelerden birisidir, ciddi anlamda söz sahibidir ve pek çok ülkeye ihracat yapmaktadır. Özellikle 2020 yılı koronavirüs ile birlikte, gerçekten ülkemizde tavukçuluk sektörü açısından ciddi bir krizin yaşandığı yıl oldu. Bunu değişik sebeplere bağlamak mümkün ancak koronavirüs temel nedendir. 2019 ile 2020 yılı kıyaslandığı takdirde, tüketiciler ve vatandaşların zannettiği gibi aşırı bir ihracat yapıldığı için ürün daralması söz konusu değildir. Tersine 2020 yılında ihracat, 2019´a göre yüzde 50 civarında azalmıştır. Uçuşların durdurulması, sınır kapılarının kapatılması, geçişlerin kısıtlamaya tabi olması, hedef ülkelerde korona krizlerinin yaşanması tüm bunlar bir şekilde bir bu krize neden olmuştur."
'ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT DOĞDU'
Türkiye´nin son dönemde ihracat fırsatı yakaladığını belirten Çalışkan, "Avrupa´nın pek çok ülkesinde, kuş gribi vakaları görülmektedir. İran da görülmüştür, bu nedenle de bu ülkelerden ihraç edilen ülkelere aslında ülkemiz ihraç edebilir. Bu da değerlendirmek için önemli bir fırsattır, önümüzdeki dönemde bunun gerçekleşeceğini umuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-01-22 09:32:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım düşen minarenin alemi koptu
YEREL HABERLER Yıldırım düşen minarenin alemi koptu
Şehit Astsubay Ferhat Gedik unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Ferhat Gedik unutulmadı
Dünyada popülasyonu 3 bine düştü; Hatay´da sayıları her geçen yıl artıyor
YEREL HABERLER Dünyada popülasyonu 3 bine düştü; Hatay´da sayıları ...
Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
Hamza Hamzaoğlu: “Her şeyi doğru yaptık”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Her şeyi doğru yaptık”
Ömer Erdoğan: “İzlediğimiz, bildiğimiz takım yoktu sahada”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “İzlediğimiz, bildiğimiz takım yoktu ...
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Y. Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Y. Malatyaspor: 2 (Maç ...
Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: 1 -2
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: 1 -2
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Y. Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Y. Malatyaspor: 0 (İlk ...
Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
İskenderun’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Sağlık çalışanı korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı korona virüse yenildi
İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu
Bağ evinde kumar oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER Bağ evinde kumar oynarken yakalandılar
İş yerinden para kasasını çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden para kasasını çalan şüpheli yakalandı
Evinin önünde yaralı atmaca buldu Atmaca, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya salınacak
YEREL HABERLER Evinin önünde yaralı atmaca buldu Atmaca, tedavisi ...
Hatay'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da tarihi eser operasyonu
Koronavirüsü yenen başhekim, aşı olanlardan da tedbiri elden bırakmamalarını istedi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen başhekim, aşı olanlardan da ...