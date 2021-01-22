Aile çay bahçesine gömülmüş silahlar bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile çay bahçesine gömülmüş silahlar bulundu

İHA

Aile çay bahçesine gömülmüş silahlar bulundu

Hatay'da aile çay bahçesinde toprağa gömülü 3 silah ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyet sonucunda Antakya ilçesi Narlıca mahallesinde bulunan bir aile çay bahçesinde toprağa gömülü vaziyette uzun namlulu silah olduğu bilgisini aldı.
Bomba arama köpeğinin de katılımıyla Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çay bahçesinde yapılan arama sonucunda toprağa gömülü vaziyette 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, tüfeğe ait 1 adet şarjör ve 15 adet 7.62 mm fişek ile 2 adet otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 2 adet şarjör ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devriye gezen jandarma, yaralı atmaca buldu
YEREL HABERLER Devriye gezen jandarma, yaralı atmaca buldu
Yumurtada üretim düşünce fiyatlar arttı
YEREL HABERLER Yumurtada üretim düşünce fiyatlar arttı
Yıldırım düşen minarenin alemi koptu
YEREL HABERLER Yıldırım düşen minarenin alemi koptu
Şehit Astsubay Ferhat Gedik unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Ferhat Gedik unutulmadı
Dünyada popülasyonu 3 bine düştü; Hatay´da sayıları her geçen yıl artıyor
YEREL HABERLER Dünyada popülasyonu 3 bine düştü; Hatay´da sayıları ...
Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
Hamza Hamzaoğlu: “Her şeyi doğru yaptık”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Her şeyi doğru yaptık”
Ömer Erdoğan: “İzlediğimiz, bildiğimiz takım yoktu sahada”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “İzlediğimiz, bildiğimiz takım yoktu ...
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Y. Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Y. Malatyaspor: 2 (Maç ...
Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: 1 -2
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: 1 -2
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Y. Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Y. Malatyaspor: 0 (İlk ...
Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
İskenderun’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Sağlık çalışanı korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı korona virüse yenildi
İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu
Bağ evinde kumar oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER Bağ evinde kumar oynarken yakalandılar
İş yerinden para kasasını çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden para kasasını çalan şüpheli yakalandı
Evinin önünde yaralı atmaca buldu Atmaca, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya salınacak
YEREL HABERLER Evinin önünde yaralı atmaca buldu Atmaca, tedavisi ...
Hatay'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da tarihi eser operasyonu
Koronavirüsü yenen başhekim, aşı olanlardan da tedbiri elden bırakmamalarını istedi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen başhekim, aşı olanlardan da ...