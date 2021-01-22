Hatay Büyükşehir Belediyespor - Spartak Moskova: 77-72

İzzet NAZLI / HATAY (DHA)SALON: Antakya
HAKEMLER: Thomas Kerisit (xx), Kresimir Katic (xx), Ori Shalhavi (xx)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jordin Canada (xxx) 15, İdil Türk (xx), Kübra İmren Siyahdemir (xx) 3, Derin Yaya (xx) 3, Özge Yavaş (xxx) 23, Gizem Başaran (xx) 2, Alexis Prince (xxx) 11, Astou Ndour (xxx) 20
SPARTAK MOSKOVA: Severa Nuritdinova (xxx) 6, Ksenia Sharova (xx), Anastasiia Kamarova (xxx) 8, Polina Fedorova (xx) 4, Repnikova (xxx) 3, Anastasiia Zotkina (xx), Peyton Williams (xxx) 12, Daria Lgnatova (xxx) 13, Kseniia Levchenko (xxx) 26
1'İNCİ PERİYOT: 13-16
İLK YARI: 35-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-53Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Spartak Moskova'yı 77-72´lik skorla mağlup etti. Moskova ekibi bu skora rağmen tur atladı. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-01-22 18:14:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.