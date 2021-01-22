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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Spartak Moskova'yı 7772'lik skorla mağlup etti.



Salon: Antakya

Hakemler: Thomas Kerisit xx, Kresimir Katic xx, Ori Shalhavi xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jordin Canada xx 15, İdil Türk x, Kübra İmren Siyahdemir x 3, Derin Yaya x 3, Özge Yavaş xxx 23, Gizem Başaran x 2, Alexis Prince xx 11, Astou Ndour x

Başantrenör: Ekin Baş

Spartak Moskova: Severa Nuritdinova x 6, Ksenia Sharova x, Anastasiia Kamarova x 8, Polina Fedorova x 4, Repnikova x 3, Anastasiia Zotkina xx, Peyton Williams xx 12, Daria Lgnatova xx 13, Kseniia Levchenko xxx 26

Başantrenör: Sergei Danilin

1. Periyot: 1316 (Moskova lehine)

Devre: 3534 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 5853(Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

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