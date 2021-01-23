Dörtyol’da 1 kilo 100 gram kannabinoid uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma kapsamında Özerli Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan S. A. isimli şüpheli şahıs karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.