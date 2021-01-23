Firari zanlı, saklandığı bahçede Jandarma ekiplerince yakalandı

Hakkında 7 ayrı suçtan arama kaydı olan ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, Hatay’ın Erzin ilçesinde saklandığı narenciye bahçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timlerinin istihbarı çalışma sonucunda, 7 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan ve 12.12.2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Ş.S. isimli şahsın, ilçe merkezinde bulunan narenciye bahçesinde saklandığı belirlendi.

Firari zanlı, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla narenciye bahçesinde saklandığı çadır branda içerisinde yakalandı.

Cezaevi firarisi olan ve hakkında çeşitli hırsızlık suçları ile konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kesinleşmiş 12 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen Ş.S. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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