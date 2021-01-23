Hatay´da tarihi eser operasyonu 

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 93 eski madeni para, 33 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ve 1 dedektör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. İçerisinde H.E. ile İ.C.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 93 eski madeni para, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 33 malzeme ve 1 dedektör ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler, Hatay Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-01-23 16:44:56



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