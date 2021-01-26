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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki çocuk annesi, 15 yıldır mezarlıkta çiçek satıyor

DHA

İki çocuk annesi, 15 yıldır mezarlıkta çiçek satıyor


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt, kazandığı parayla ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Antakya ilçesindeki Asri Mezarlık'ın en eski çiçekçilerinden biri olan Gülseren Bozkurt, yaz-kış, yağmur-çamur demeden, mütevazi tezgahının başına geçerek, kabristan ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere´de bulunan Oxford Üniversitesi´nde tıp eğitim aldığını anlattı.
Sağlık sıhhati el verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğini söyleyen Bozkurt, "İki çocuğumu buradan kazandığım parayla üniversitede okuttum. Birini halen okutuyorum, oğlumu okuttum, askere gönderdim, subay olarak askerlik yapıyor şimdi. Çalışmak ayıp değil, çalışıyorum. Hiçbir zaman kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. Eli ayağı tutan, sıhhati olan çalışsın, durmadan çalışsın. Çalışmak, helal para kazanmak en güzel şey" dedi.
'İŞİMİN MANEVİ BOYUTU BENİ MEMNUN EDİYOR'
Müşterilerinin kendisine 'Çiçekçi abla' demesinden çok mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkurt, "Çiçeklerle uğraşmak beni her zaman mutlu etmiştir ve işim dolayısıyla çiçeklerle uğraşmayı da seviyorum. İnsanlar genelde benden ölmüşleri için geldikleri ziyaret için çiçek alıyorlar. Ben de her sattığım çiçek sonrası kişinin ölmüş yakınına rahmet diliyorum, dua ediyorum. İşimin manevi boyutu da beni memnun ediyor. Burada yaptığım iş dolayısıyla insanların ölmüş yakınlarını unutmadığını gelip, dua okuduğunu görüyorum, bu da yaptığım işe olan saygımı daha da arttırıyor" diye konuştu.
'ÖLÜMLER YAŞANMASIN, BİZ ÇİÇEK SATMASAK DA OLUR'
Koronavirüsten dolayı yaşanan ölümlerden üzüntü duyduğunu dile getiren Bozkurt, "Koronavirüsten dolayı ölümlerimiz oldu, hiç olmasın. Sağlık sıhhat olsun, biz çiçek satmasak da olur. Yeter ki sağlığımız iyi olsun, ölümlerimiz olmasın. Rabbim dünyanın üzerinden koronavirüsü kaldırsın inşallah" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-01-26 09:50:45

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