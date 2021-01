Dörtyol’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği görevlileri tarafından koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Dörtyol ilçesinde A.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 4,60 gram esrar, 1 adet P114 ibareli tabanca ve tabancaya ait şarjörde 7,65mm çapında 7 adet fişek, ayrıca A.S. adlı şahsın annesine ait olan ikamette yapılan aramada, ayrı ayrı iki poşet içerisine sarılı 765 gram ve 150 gram uyuşturucu esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.