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Erzin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

İHA

Erzin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoncadüzü Mahallesinde sabah 09.30 saatlerinde orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

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