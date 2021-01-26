Hatay'da ruhsatsız iş yerleri mühürlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyelilerin ruhsatsız olarak açtığı iş yerleri mühürlendi.

Kırıkhan Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde vergi levhası ve iş yeri açma ruhsatı bulunmayan, birçoğu gıda alanında hizmet veren toplam 20 iş yeri kapatıldı.

Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, yaptığı açıklamada, ilçede çok sayıda Suriye vatandaşı bulunduğunu belirterek, "Son aldığımız kararla mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen iş yeri açma ruhsatı almayan, vergi levhası bulunmayan ve bizim eşit şartlarımıza gelmeyen Suriyeli kardeşlerimizin iş yerlerini belediye olarak kapatıyoruz. Bugünden itibaren 10 iş yerimizi mühürledik ve bundan sonraki çalışmalarımız da süratle devam edecek" dedi.

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