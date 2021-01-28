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Ömer Erdoğan: "Başakşehir maçında dikkatli olmamız gerekiyor” Mesut Çaytemel: "Başakşehir'in yorgunluğunu değerlendirmek istiyoruz" Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Başakşehir'in bu sene zor bir süreç yaşadığını ama iyi ve geniş bir kadroları olduğunu söyledi. Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel ise bu hafta oynayacakları Başakşehir'in Süper Kupa maçından yorgun çıkabileceğini ve bu yorgunluğu değerlendirmek isteyeceklerini aktardı.

Ömer Erdoğan: "Başakşehir maçında dikkatli olmamız gerekiyor” Mesut Çaytemel: "Başakşehir'in yorgunluğunu değerlendirmek istiyoruz" Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, Başakşehir’in bu sene zor bir süreç yaşadığını ama iyi ve geniş bir kadroları olduğunu söyledi. Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel ise bu hafta oynayacakları Başakşehir'in Süper Kupa maçından yorgun çıkabileceğini ve bu yorgunluğu değerlendirmek isteyeceklerini aktardı.
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir karşılaşacak olan Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı’nda çalışmalarını sürdürdü. İdmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapılırken, kaleciler ayrı çalıştı. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini, her hafta üzerine koyan ve saha içerisinde doğruları yapan bir takım izlenimi verdiklerini söyledi.

"Hedefimiz ikinci yarıyı da iyi bir yerde bitirmek"
İkinci yarının çok çekişmeli, zor geçeceğini ve bunun farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Gaziantep ile ligin ilk yarısının son maçını oynadık. Şimdi tamamen hazırlıklarımızı Başakşehir maçına çevirdik. İyi bir ilk yarı geçirdik. Her hafta üzerine koyan ve saha içerisinde doğruları yapan bir takım izlenimi verdik. Tabi bunu ikinci yarıda da devam ettirmemiz gerekiyor. İkinci yarı da çok çekişmeli, zor geçecek. Bunun farkındayız. Fazla ara vermeden ikinci yarı başlamasının hem avantajları hem de dezavantajları var. Gönül isterdi oyuncularımızı biraz dinlendirelim yoğun maç trafiğinde ama bu sene böyle bütün takımlar için aynısı geçerli. Avantajı da çok fazla ara vermeden belli bir ritme girmişken bunu devam ettirmek bizim için olumlu tarafı olarak bakıyoruz. İlk yarıda performansımızın üzerine artarak devam ederiz ikinci yarıyı da iyi bir yerde bitiririz hedefimiz bu" şeklinde konuştu.

"Sezona başında olduğu gibi Başakşehir'e karşı galip gelmeye çalışacağız"
Deneyimli teknik direktör, Başakşehir maçında iyi futbol oynamaya ve galip gelmeye çalışacaklarını belirterek, "Başakşehir geçen senenin şampiyonu, belki bu sene zor bir süreç yaşıyorlar ama iyi ve geniş bir kadroları var. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor ama aynı zamanda kendi futbolumuzu da sahada sergilememiz gerekiyor. Oraya gidip iyi futbol oynamaya ve galip gelmeye çalışacağız. Sezona nasıl ilk Başakşehir galibiyeti ile başladıysak orada tekrarını yapabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Öncelikli hedefimiz ligde kalmak"
Eroğan sakatlığı bulunan Pablo Santos’un durumunun maç saatinde netlik kazanacağını, Soner Örnek’in İstanbul’da tedavisinin sürdüğünü söyleyerek, başka sakat oyuncusunun olmadığını dile getirdi. Hedeflerinin hala ligde kalmak olduğunu belirten Erdoğan, "Bizim ilk hedefimiz neyse bugün de o. Çünkü daha ligde kalacak puanları toplamadık. İkinci yarı da çok zor geçecek. Önce biz ligde kalabileceğimiz puanları toplayalım daha sonra önümüzde farklı hedefler oluşabilirse onları da kovalarız ama şu an önce yerimizi sağlamlaştırmamız lazım" açıklamasını yaptı.

Mesut Çaytemel: "Başakşehir'in yorgunluğunu değerlendirmek istiyoruz"
Hatayspor kaptanlarından Mesut Çaytemel ise ligin ilk yarısında başarılı olduklarını ve Başakşehir maçından üç puan almak istediklerini belirterek, "Ligin ilk yarısında genelde taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir ilk yarı geçirdik başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Puan olarak beklentilerin üzerinde bitirdik. İkinci ara vermeden başlayacağız. Tek amacımız var, ilk yarıda gösterdiğimiz performansı ligin ikinci yarısında da göstermek. Havamız, moral ve motivasyonumuz yüksek. Gaziantep’te son dakikada aldığımız 1 puan mutlu etti bizi. Başakşehir’de dün bir kupa maçı oynadı ve yorgun çıkabilirler bizim maça. Biz de bunu değerlendirmek isteyeceğiz, inşallah güzel bir sonuçla döneriz" diye konuştu.
Açıklamaların ardından idman basına kapalı olarak devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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