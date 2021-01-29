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İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: Avrupa ve Batı dünyası, İdlib için verdikleri taahhütleri yerine getirmedi

DHA

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: Avrupa ve Batı dünyası, İdlib için verdikleri taahhütleri yerine getirmedi


Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/İDLİB (Suriye), (DHA)SURİYE´de iç savaşta mağdur olup evlerini kaybeden ailelerin güvenli bir bölgede yaşaması için İdlib kırsalında 124 farklı noktada yapımına başlanan briket evlerin inşasının büyük bir kısmı tamamlandı. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberindeki heyetle İdlib kırsalında kurulan briket evlerde yaşayan aileleri ziyaret edip, evlerin yapımı devam eden bölgelerde de incelemelerde bulundu. Avrupa başta olmak üzere batı dünyasının savaş mağdurlarına yönelik verdiği taahhütleri yerine getirmediğini vurgulayan Çataklı, "Bu insanların tamamının bir an evvel başlarını sokabilecekleri evlerinin olması çok önemlidir" dedi.
Suriye´de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından mağdur olan sivillerin, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla geçen yıl Türkiye´de `Bir aradayız, İdlib´in yanındayız´ sloganıyla kalıcı konut yapılmasına yönelik kampanya başlatıldı. Türk Kızılayı ve AFAD´ın yanı sıra yardım kuruluşlarının da yer aldığı kampanyaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da destek verdi. Kampanyanın ardından İdlib´de çalışma başlatan teknik ekipler, kalıcı konutların inşa edileceği alanları belirledi. Atme, Killi, Meshed Ruhin, Deyr Hassan, Tel Kerema, Şeyh Bahr, Babiska ve Bab el Hava bölgelerinde yapılan zemin etütlerinin ardından, konutların inşasına başlandı. Suriyelilerin isteği doğrultusunda 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve avlu olarak 39 metrekareye projelendirilen briket evlerin, binlercesi tamamlandı. Çalışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberlerindeki heyet, basın mensuplarıyla birlikte Cilvegözü Sınır Kapısı´ndan geçiş yaparak, bu bölgelerde incelemelerde bulundu.
27 BİN 665 BRİKET EV TAMAMLANDI
İlk olarak İdlib kırsalındaki Meşhed Ruhin bölgesindeki briket evlerde yaşayanları ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çataklı daha sonra Der Hassan bölgesindeki yapımı devam eden evleri inceledi. Çataklı ayrıca briket ev olmayan bölgelerde çadırlarda kalan aileleri de ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bölgede bulunan sivil toplum kuruluşlarından bilgi alan Çataklı, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. İdlib´de iç savaş öncesi yaklaşık 1.5 milyon kişi yaşarken şu an ise bu sayının 3 milyon 750 bine ulaştığını dile getiren Çataklı, bu nüfusun neredeyse yarısının kamplarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatlarıyla, zor şartlar altında yaşayan bu insanların yaşamlarını normalleştirmek adına çalışmaların başladığını belirten Çataklı, "AFAD koordinasyonunda 12 sivil toplum kuruluşuyla birlikte bir çalışma başlatıldı. Kampanyanın başında hedef 20 bin briket evin yapılmasıydı. Ancak kamplarda yaşayan insan sayısı 1.5 milyonu bulunca Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bu sayı 20 bin briket evden 50 bine çıkarıldı. Toplamda 52 bin 772 briket ev taahhüdü verildi. Bu evlerden 27 bin 665´i tamamlandı. Amacımız haziran ayına kadar Allah´tan mani olmazsa bu çalışmaları tamamlayıp 50 bin sayısının üzerine çıkmak" diye konuştu. 
`İDLİB´DE YAŞANAN DRAMA SESSİZ KALDILAR´
İç savaşın ardından özellikle İdlib´de yaşanan drama Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı dünyasının sessiz kaldığını ifade eden Çataklı, bu ülkelerin İdlib ile alakalı verdiği taahhütleri yerine getirmediğine dikkat çekti. Türk milletinin gönül zenginliğiyle çalışmaları üstlendiklerini söyleyen Çataklı, "Bu insanların tamamının bir an evvel başlarını sokabilecekleri evlerinin olması çok önemlidir. Etrafınıza baktığınızda çıplak ayaklı çocukların küçücük çadırlara sığınmaya çalıştığına, çamurun, yağmurun altında hayatlarını sürdürdüklerine şahitlik ettiniz. Bu, milletimizin tarihindeki büyük bir insanı harekettir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK
2021-01-29 09:55:03

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