Hatay'da uyuşturucu hap operasyonu

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Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 508 adet captagon uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda Güzelburç Mahallesinde bir iş yerinde yapılan aramada 508 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

H.B.B ve S.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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