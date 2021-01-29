Yayman: "Kırıkhan havucuna coğrafi işaretini alacağız"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesinde hasadına başlanan havuca coğrafi işaret alacaklarını söyledi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde havuç hasadı başladı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ile birlikte Kıırkhan’da bulunan havuç tesisini ziyaret etti.

Milletvekili Hüseyin Yayman, tesisteki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye’de havuç üretimde 3. sıradayız. Kırıkhan havucu ile ilgili bizim başlattığımız coğrafi işaret, coğrafi marka süreci var. Bunun takipçisiyiz. Kırıkhan havucuna coğrafi işaretini alacağız. Burada çok önemli bir ürün var. Bir taraftan meyve olarak tüketiliyoruz bir taraftan yemek olarak, salata olarak tüketmekteyiz. İlaç, kozmetik sektöründe kullanılmakta. Cezeryesi tatlısı yapılmakta. Bir üründen ziyade havuç burada bir yaşam biçimi. Sadece sarı havuç değil, siyah havuçta var. Önemli ölçüde üretimi yapılıyor. Burada yaklaşık 22 bin dekarda havuç üretimi yapılıyor” dedi.

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