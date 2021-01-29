Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın korona virüsten hayatını kaybetti

Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın’ın korona virüse yenik düştü.
30 Aralık'ta korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini bildiren Başkan Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Sayın bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Başkan Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesine getirelerek toprağa verileceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.