Ali dede kemençe resitali verip aşı oldu

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Hatay'ın Erzin ilçesinde 92 yaşındaki Ali Çakır, evine gelen sağlık ekiplerine kemençe resitali verdikten sonra korona virüs aşısı oldu.

İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde ikamet eden ve eskiden çiftçilik yapan 92 yaşındaki Ali Çakır, Covid19 aşısı için evine gelen sağlık personellerini kapıda karşıladı.

Ali Çakır, aşı olmadan önce sağlık personellerine kemençe resitali verdi. Çakır daha sonra 91 yaşındaki eşi Sıdıka Çakır ile korona virüse karşı aşı oldu.

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