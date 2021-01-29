Hatayspor, M.Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı M.Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından oyuncular 5’e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor kafilesi, hava yolu ile İstanbul’a geçerek konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Bordobeyazlılar, Başakşehir ile yarın saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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