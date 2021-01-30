Yayladağı Belediye Başkanı Sayın toprağa verildi

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Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hatay’ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın toprağa verildi.

Korona virüse yakalanan ve uzun zamandır Ankara’da tedavi gören Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın vefatının ardından Antakya Mezarlığında düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

30 Aralık’ta korona virüse yakalanan Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ilk olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşınca Ankara’da bir hastaneye sevk edilen Sayın, Ankara’da uzun süre tedavi görmesine rağmen dün hayatını kaybetti. Sayın, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Antakya'da toprağa verildi.

Cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti’li Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da katıldı.

61 yaşında, 3 çocuk babası olan Mustafa Sayın, Mart 2019 yılından beri Yayladağı Belediye Başkanlığını yürütüyordu.

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