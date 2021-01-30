Hatayspor'un galibiyet sevinci

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Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda M. Başakşehir'i 51 yenen A. Hatayspor soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.

Fatih Terim Stadyumu’nda M. Başakşehir'e konuk olan A. Hatayspor 51'lik galibiyet sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Galibiyetin ardından futbolcular ve teknik heyet soyunma odasında galibiyet pozu vererek günün anısına fotoğraf çekildi.

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