Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Arsuz ilçesine bağlı Arpaçiftlik Mahallesi'nden geçen dere yatağının taşmasıyla narenciye bahçeleri zarar gördü. Avcılarsuyu Mahallesi'nde bir köprü yıkılırken, Arsuz çayında demirli bulunan 6 balıkçı teknesinde maddi zarar oluştu.
Arsuz Belediyesi ekipleri gece boyunca trafiğe kapanan yolları ve su taşkını yaşanan dere kenarlarında tahliye işlemleri yaptılar.
Tarım arazileri ile cadde ve sokaklarda su tahliye işlemleri sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.