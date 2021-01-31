Hatay’da aşırı yağışta köprü çöktü

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Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan köprü, aşırı yağışlardan dolayı çöktü.

Kentte dün gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Kuzeytepe Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir köprüdeki asfaltta ve korkuluklarda şiddetli su akıntısı nedeniyle çökme meydana geldi.

Çöken köprüde Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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