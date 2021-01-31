Hortum restoranın çatısını yerle bir etti

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece çıkan hortum bir iş yerinin çatısını yerle bir etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'nde denizde oluşan hortum bir restoranın çatısını uçurdu. Çatısı uçan iş yerinin sahibi Toros Manca, "Dün gece yarısı oluşan hortumdan kaynaklı bu görüntüleri görüyorsunuz, doğanın gücünü görmüş olduk. Bu bir felaketti" dedi.

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