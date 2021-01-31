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Amik Ovası sular altında Göle dönen Amik Ovası'nda çiftçiler tarlalarını kayıkla gezdi

İHA

Amik Ovası sular altında Göle dönen Amik Ovası'nda çiftçiler tarlalarını kayıkla gezdi

Hatay’da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı.
Dün gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak, Hatay’da yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’ya bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde buğday ekili tarım arazileri sular altında kaldı.
Mahalledeki birçok ahırı su basarken, vatandaşlar hayvanlarını tahliye etti.
Adeta bir gölü andıran mahallede vatandaşlar, her yıl bu sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini söyledi.
Yağış sonrası ekili alanların sular altında kalarak zarar ettiklerini ifade eden Mahmut Gezer, "Devletimiz bize yardım etsin biz bu sorunla her yıl boğuşuyoruz. Hayvanlarımız telef oluyor. Kendinizi bizim yerinize koyun bizlere yardım edin" dedi.
Arazisinin sular altında kalarak mağdur olduğunu ifade eden çiftçi Ahmet Gezer de, "Önce Allah'tan sonra devletimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.
Bazı çiftçiler sular altında kalan tarım arazilerini kayıkla gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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