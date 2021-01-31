Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (3)



SERALAR DA ZARAR GÖRDÜ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle seralar da zarar gördü. Tekebaş Mahallesi'nde zarar gören serasında domates ve salatalık yetiştiren Orhan Balıkçı, pandemi nedeniyle zaten zor günler geçirdiklerini, hortum yüzünden de maddi olarak zarara uğradığını kaydetti. Balıkçı, "Ürünlerimiz büyük oranda zarar gördü. Bu seraları kredi çekerek inşa etmiştim. Emeklerim yerle bir oldu. Devletimizden bu konuda destek veriyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI Ali ARSLAN

2021-01-31 16:33:16



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