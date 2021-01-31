Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (4)

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ZARARLAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAKAK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, beraberindeki heyetle, sağanak nedeniyle Arsuz ilçesinde zarar gören tarım arazilerinde ve balıkçı barınağında incelemelerde bulundu. Özel, bölgede hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi. Tarlaları ve ürünleri zarar gören vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağına dikkat çeken Özel, bölgede benzer afetlerin yaşanmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) görevlilerinin tespit ve inceleme çalışması yaptığını anlattı.Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI Ali ARSLAN

2021-01-31 18:12:53



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