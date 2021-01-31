Hatay’da fırtınada çöp konteyneri sürüklendi

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Hatay’da 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sırasında birçok ev ve tarım arazisi sular altında kalırken, şehir merkezinde de çöp konteynerleri sürüklendi.

Merkez ilçesi Antakya’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yağışlar şehrin genelinde maddi zarara yol açarken, fırtınadan çöp konteynerinin sürüklenme anı amatör kameralar tarafından görüntülendi.

Çöp konteyneri şiddetli fırtınadan dolayı hareket etmeye başlarken, daha sonra hız kazanıyor. Park halindeki bir araca çarparak duran çöp konteynerinin kimseye zarar vermemesi sevindirdi.

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