Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Hatay’da sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele etmek maksadıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi mevkisindeki sınırdan uyuşturucu madde geçirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan ortak çalışmada ‘Öğle’ isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan takip sonucunda sınır hattında tespit edilen ve takip edildiklerini anlayan şüpheli iki şahıs, Suriye sınırından atılan ve içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 15 kilo 660 gram kubar esrar maddesi ile 7 adet cep telefonu bulunan çantaları almadan kullandıkları otomobil ile kaçtılar.

Yakalanacaklarını anlayan şüpheli şahıslar bindikleri aracı olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede terk ederek zeytinlik alan içerisinden yaya kaçmaya çalışırken takip sonucu M.V. ve A.N. adlı 2 şüpheli yakalandı.

Jandarma, tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.